Стало відомо, коли Україна отримає чергову партію Himars

Озброєння має надійти в Україну вже незабаром

Усі обіцяні Сполученими Штатами реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня. Про це повідомила представниця Міністерства оборони США на брифінгу 24 червня, передає «Радіо Свобода».

«Можу сказати, що перша партія з чотирьох Himars перебуває в Україні. Я не можу коментувати конкретно, де вони, але в Україні. Тож українські збройні сили мають можливість використовувати Himars у бою. Їх обслуговує навчений екіпаж, який пройшов навчання як з точки зору експлуатації, так і з точки зору технічного обслуговування та підтримки», – сказала представниця Міноборони США.

Вона не назвала точні терміни поставок реактивних систем залпового вогню до України, проте зазначила, що це відбудеться незабаром.

«І зараз у нас ще одна група проходить навчання, щоб мати можливість використовувати ту другу партію Himars, про яку ми оголосили вчора. Я не маю точної дати щодо того, коли надійде друга партія. Але ми говоримо про короткий термін. До середини липня всі ці можливості будуть в Україні», – додала вона.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

До слова, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

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