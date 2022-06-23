«Літо буде спекотним»: до України прибули Himars

Американські ракетні артилерійські системи вже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну. Про це він написав у Twitter.

«Дякую моєму колезі та другу Ллойду Дж. Остіну за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останній для деяких з них», – написав міністр.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

Нагадаємо, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.