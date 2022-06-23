  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. «Літо буде спекотним»: до України прибули Himars
рус
    Політика

    «Літо буде спекотним»: до України прибули Himars

    Himars прибули в України в рамках допомоги Пентагону - «Літо буде спекотним»: до України прибули Himars
    Himars прибули в України в рамках допомоги Пентагону
    фото: Twitter / Олексій Резніков

    Американські ракетні артилерійські системи вже в Україні

    Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну. Про це він написав у Twitter.

    «Дякую моєму колезі та другу Ллойду Дж. Остіну за ці потужні інструменти! Літо буде спекотним для російських окупантів. І останній для деяких з них», – написав міністр.

    Нагадаємо, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

    Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS – ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

    На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

    Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.

    Читайте також: Джевеліни та Байрактари. Зброя, яка вже стала легендарною в Україні
    Теги: росія окупанти міністр війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Літо буде спекотним»: до України прибули Himars