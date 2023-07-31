Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів – дослідження

В Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси

Вітчизняні заводи з виробництва снарядів завантажені замовленнями до кінця року

Для потреб української армії кожен місяць виробляється десятки тисяч боєприпасів. Про це йдеться в статті Економічної правди.

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Матеріал присвячений розвитку українського військово-промислового комплексу. Зазначається, що Міноборони України більше орієнтувалось на західних постачальників у питанні розміщення контрактів. Проте зараз ситуація змінюється в бік вітчизняних виробників.

Підприємства змогли вистояти в умовах масштабних ракетних ударів й змогли приховати виробничі потужності. На думку деяких представників галузі, український оборонно-промисловий комплекс розкритий не повністю. Потрібно велике державне замовлення, щоб промисловість запрацювала на повну потужність й стала рухати економіку вперед. Тим паче зараз, коли війна затягується у часі, а західні склади порожніють.

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Весь 2022 рік українські виробники боєприпасів не могли здешевити через відсутність замовлення Міноборони, Міноборони купували дешевші західні аналоги. Так виходило замкнуте коло. У 2023 році, за даними видання, гравці ринку домовились, що оборонне відомство спочатку купуватиме українські снаряди, а потім – імпортні.

«За даними джерел ЕП, якщо раніше вітчизняні заводи з виробництва снарядів отримували здебільшого безперспективні місячні контракти, то зараз вже вони завантажені замовленнями до кінця року. Випуск снарядів зріс у рази та йде на десятки тисяч одиниць щомісяця», – пише автор.

Відомо, що в Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ, щодо протидії незаконному використанню безпілотників.

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До слова, Росія від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.