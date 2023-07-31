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Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів – дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна щомісяця виготовляє десятки тисяч снарядів – дослідження
В Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси
фото з відкритих джерел

Вітчизняні заводи з виробництва снарядів завантажені замовленнями до кінця року

Для потреб української армії кожен місяць виробляється десятки тисяч боєприпасів. Про це йдеться в статті Економічної правди.

Матеріал присвячений розвитку українського військово-промислового комплексу. Зазначається, що Міноборони України більше орієнтувалось на західних постачальників у питанні розміщення контрактів. Проте зараз ситуація змінюється в бік вітчизняних виробників.

Підприємства змогли вистояти в умовах масштабних ракетних ударів й змогли приховати виробничі потужності. На думку деяких представників галузі, український оборонно-промисловий комплекс розкритий не повністю. Потрібно велике державне замовлення, щоб промисловість запрацювала на повну потужність й стала рухати економіку вперед. Тим паче зараз, коли війна затягується у часі, а західні склади порожніють.

Весь 2022 рік українські виробники боєприпасів не могли здешевити через відсутність замовлення Міноборони, Міноборони купували дешевші західні аналоги. Так виходило замкнуте коло. У 2023 році, за даними видання, гравці ринку домовились, що оборонне відомство спочатку купуватиме українські снаряди, а потім – імпортні.

«За даними джерел ЕП, якщо раніше вітчизняні заводи з виробництва снарядів отримували здебільшого безперспективні місячні контракти, то зараз вже вони завантажені замовленнями до кінця року. Випуск снарядів зріс у рази та йде на десятки тисяч одиниць щомісяця», – пише автор.

Відомо, що в Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ, щодо протидії незаконному використанню безпілотників.

До слова, Росія від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

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Теги: боєприпаси війна озброєння Міноборони

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