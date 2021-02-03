Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на коронавірус стрімко зростає
Зафіксовано 165 летальних випадків
За минулу добу 3 лютого в Україні зафіксовано 3 285 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу з діагнозом коронавірус було госпіталізовано 2 159 осіб. Померло від ускладнень хвороби 165 осіб. Одужали – 10 101 особа.
Здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 227 164 особи;
- одужало – 1 045 473 особи;
- летальних випадків – 23 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 330 випадків;
- Вінницька область – 192 випадки;
- Волинська область – 94 випадки;
- Дніпропетровська область – 122 випадки;
- Донецька область – 102 випадки;
- Житомирська область – 62 випадки;
- Закарпатська область – 129 випадків;
- Запорізька область – 211 випадків;
- Івано-Франківська область – 298 випадків;
- Київська область – 164 випадки;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 61 випадок;
- Львівська область – 182 випадки;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 177 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 101 випадок;
- Сумська область – 74 випадки;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 230 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 98 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 53 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До слова, Кабінет міністрів України вніс зміни та затвердив новий перелік товарів для боротьби з коронавірусом. Мова йде про лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання.