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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на коронавірус стрімко зростає

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    За добу в Україні хворих на ковід побільшало майже на тисячу осіб - Оперативні дані МОЗ: кількість хворих на коронавірус стрімко зростає
    За добу в Україні хворих на ковід побільшало майже на тисячу осіб
    Фото з відкритих джерел

    Зафіксовано 165 летальних випадків

    За минулу добу 3 лютого в Україні зафіксовано 3 285 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов

    Також за минулу добу з діагнозом коронавірус було госпіталізовано 2 159 осіб. Померло від ускладнень хвороби 165 осіб. Одужали – 10 101 особа.

    Здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 227 164 особи;
    • одужало – 1 045 473 особи;
    • летальних випадків – 23 089;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 330 випадків;
    • Вінницька область – 192 випадки;
    • Волинська область – 94 випадки;
    • Дніпропетровська область – 122 випадки;
    • Донецька область – 102 випадки;
    • Житомирська область – 62 випадки;
    • Закарпатська область – 129 випадків;
    • Запорізька область – 211 випадків;
    • Івано-Франківська область – 298 випадків;
    • Київська область – 164 випадки;
    • Кіровоградська область – 40 випадків;
    • Луганська область – 61 випадок;
    • Львівська область – 182 випадки;
    • Миколаївська область – 65 випадків;
    • Одеська область – 177 випадків;
    • Полтавська область – 192 випадки;
    • Рівненська область – 101 випадок;
    • Сумська область – 74 випадки;
    • Тернопільська область – 120 випадків;
    • Харківська область – 230 випадків;
    • Херсонська область – 23 випадки;
    • Хмельницька область – 0 випадків;
    • Черкаська область – 98 випадків;
    • Чернівецька область – 165 випадків;
    • Чернігівська область – 53 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    До слова, Кабінет міністрів України вніс зміни та затвердив новий перелік товарів для боротьби з коронавірусом. Мова йде про лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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