Головна Новини
search button user button menu button

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю

Катерина Соколова
glavcom.ua
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Денис Монастирський загинув у авіакатастрофі в Броварах

Текстове повідомлення голова МВС відправив за декілька хвилин до загибелі в авіакатастрофі

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону 19 січня, що отримав смс від Дениса Монастирського у день аварії гвинтокрила ДСНС у Броварах. Смс надійшло о 8.07 – за лічені хвилини до трагедії.

Нагадаємо, це сталося під Києвом 18 січня, коли президент Зеленський мав зібрати Ставку верховного головнокомандувача.

Аварія забрала життя керівництва Міністерства внутрішніх справ, дитини й призвела до поранень десятків людей.

Як стало відомо від Данілова, Монастирський збирався вийти на зв’язок із учасниками засідання із Полтави о 10 ранку.

Олексій Данілов
Олексій Данілов
Суспільне

«Зараз іде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ньому брали участь усі очільники обласних військових адміністрацій» –  зазначив Олексій Данілов.

На питання журналістів, що було в тексті повідомлення, політик не відповів. Також він не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння вертольота ДСНС із керівництвом українського МВС на борту. Данілов закликав не робити тлумачень до появи офіційних висновків щодо трагедії.

«Відповідь ми обов'язково отримаємо, що трапилося тим ранком над Броварами і чому», – запевнив він.

Нагадаємо, вертоліт ДСНС розбився поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах 18 січня. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Вони з колегами летіли у відрядження. Монастирський разом із іншими представниками керівництва міністерства мав намір відвідати одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії.

Загалом загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Також відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти.

Читайте також: Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу
Теги: Олексій Данілов Денис Монастирський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
98K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
26K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
20K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
14K
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
14K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту