Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю

Денис Монастирський загинув у авіакатастрофі в Броварах

Текстове повідомлення голова МВС відправив за декілька хвилин до загибелі в авіакатастрофі

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону 19 січня, що отримав смс від Дениса Монастирського у день аварії гвинтокрила ДСНС у Броварах. Смс надійшло о 8.07 – за лічені хвилини до трагедії.

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Нагадаємо, це сталося під Києвом 18 січня, коли президент Зеленський мав зібрати Ставку верховного головнокомандувача.

Аварія забрала життя керівництва Міністерства внутрішніх справ, дитини й призвела до поранень десятків людей.

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Як стало відомо від Данілова, Монастирський збирався вийти на зв’язок із учасниками засідання із Полтави о 10 ранку.

Олексій Данілов Суспільне

«Зараз іде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ньому брали участь усі очільники обласних військових адміністрацій» – зазначив Олексій Данілов.

На питання журналістів, що було в тексті повідомлення, політик не відповів. Також він не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння вертольота ДСНС із керівництвом українського МВС на борту. Данілов закликав не робити тлумачень до появи офіційних висновків щодо трагедії.

«Відповідь ми обов'язково отримаємо, що трапилося тим ранком над Броварами і чому», – запевнив він.

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Нагадаємо, вертоліт ДСНС розбився поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах 18 січня. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Вони з колегами летіли у відрядження. Монастирський разом із іншими представниками керівництва міністерства мав намір відвідати одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії.

Загалом загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Також відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти.