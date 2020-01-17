Суд наклав арешт на гроші оточення Януковича в Міжнародному інвестиційному банку



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Вивчається питання законності перебування коштів Всеукраїнського банку розвитку на рахунках Міжнародного інвестиційного банку та встановлюються причетні до цього рішення особи

Суд наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича, які належать Всеукраїнському банку розвитку і знаходилися на рахунках в Міжнародному інвестиційному банку, і передав їх до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня слідчий суддя наклав арешт на грошові кошти в сумі 247 млн гривень.

16 січня 2020 суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА і зобов'язав Міжнародний інвестиційний банк переказати кошти на рахунки АРМА.

Отже, 17 січня Офіс генерального прокурора звернувся до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів з клопотанням про виконання постанов суду про накладення арешту на 247 млн гривень і їх передачі в управління АРМА.

Зазначені кошти було арештовано в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням Януковича.

Також вивчається питання законності перебування коштів Всеукраїнського банку розвитку на рахунках Міжнародного інвестиційного банку та встановлюються причетні до цього рішення особи.

Нагадаємо, в 2019 році Шевченківський районний суд Києва відмовився зняти арешт з рахунків оточення колишнього президента Віктора Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.