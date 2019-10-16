Стало відомо, на скільки за рік зросла пенсія



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Майже половина пенсіонерів в Україні отримують виплати на рівні 1500-2000 гривень на місяць

Розмір середньої пенсії в третьому кварталі 2019 року склав 3019 гривень, що практично дорівнює показникам минулого року, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що в третьому кварталі 2019 року розмір середньої пенсійної виплати в Україні зріс на 14 гривень - до 3019,62 гривні на місяць. Пенсія за віком зросла за липень-вересень 2019 року на сім гривень - до 3016,46 гривні на місяць.

У ПФУ також повідомили, що найбільш високі пенсії в Україні отримують жителі Києва, Донецької і Луганської областей - відповідно 4167 гривень, 3963 гривні і 3670 гривень на місяць. Найнижчі пенсії отримують пенсіонери в Тернопільській області - 2323 гривень на місяць.

У той же час більшість українських пенсіонерів отримують пенсії в розмірі 1500-2000 гривень на місяць. Таких в Україні 4,77 мільйона осіб, або 42% від загальної чисельності пенсіонерів. Більше 75 тисяч пенсіонерів отримують пенсії в розмірі до 1500 гривень. У 244,6 тисячі пенсіонерів розмір щомісячної пенсії перевищує 10 тисяч гривень.