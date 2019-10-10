У Пенсійному фонді розповіли, навіщо українцям страхове свідоцтво.



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Завдяки цьому посвідченню офіційно працевлаштованим українцям виплачували лікарняні

На сьогодні такі свідоцтва вже не випускаються, тому в разі втрати нічого не потрібно робити

Страхове свідоцтво видавалося кожному громадянину України, який досяг повноліття і зареєструвався в органах соціального страхування з початку «нульових».

Про це розповіли у Пенсійному фонді.

Зазначається, що на сьогодні такі свідоцтва вже не випускаються, тому в разі втрати нічого не потрібно робити.

«На призначення пенсії «зелена картка» не впливає. Завдяки цьому посвідченню офіційно працевлаштованим українцям виплачували лікарняні. Зараз для виплати лікарняного підприємства беруть дані персоніфікованого обліку», - інформують у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, на кожного українця заводиться персональна облікова картка, куди заносяться анкетні дані, сума страхових платежів і стаж, пенсійні нарахування та виплати. Відомості зберігаються в документарній та електронній формі.

Основна вигода від індивідуального персоніфікованого обліку для простих українців - це можливість контролю над перерахуванням роботодавцем регулярних платежів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду.

Також система сприяє спрощенню процедури нарахування пенсій.

Як повідомлялося, з 1 липня 2003 року заробіток пенсіонера визначається за даними системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати - визначався на підставі документів (довідок), які ще потрібно було роздобути.