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    Суспільство

    У Пенсійному фонді розповіли, навіщо українцям страхове свідоцтво.

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    Завдяки цьому посвідченню офіційно працевлаштованим українцям виплачували лікарняні - У Пенсійному фонді розповіли, навіщо українцям страхове свідоцтво.
    Завдяки цьому посвідченню офіційно працевлаштованим українцям виплачували лікарняні

    На сьогодні такі свідоцтва вже не випускаються, тому в разі втрати нічого не потрібно робити

    Страхове свідоцтво видавалося кожному громадянину України, який досяг повноліття і зареєструвався в органах соціального страхування з початку «нульових».

    Про це розповіли у Пенсійному фонді.

    Зазначається, що на сьогодні такі свідоцтва вже не випускаються, тому в разі втрати нічого не потрібно робити.

    «На призначення пенсії «зелена картка» не впливає. Завдяки цьому посвідченню офіційно працевлаштованим українцям виплачували лікарняні. Зараз для виплати лікарняного підприємства беруть дані персоніфікованого обліку», - інформують у Пенсійному фонді.

    Нагадаємо, на кожного українця заводиться персональна облікова картка, куди заносяться анкетні дані, сума страхових платежів і стаж, пенсійні нарахування та виплати. Відомості зберігаються в документарній та електронній формі.

    Основна вигода від індивідуального персоніфікованого обліку для простих українців - це можливість контролю над перерахуванням роботодавцем регулярних платежів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду.

    Також система сприяє спрощенню процедури нарахування пенсій.

    Як повідомлялося, з 1 липня 2003 року заробіток пенсіонера визначається за даними системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати - визначався на підставі документів (довідок), які ще потрібно було роздобути.

    здоров'я пенсія страхування
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