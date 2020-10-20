У 2024 році українці можуть проголосувати на виборах президента онлайн



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Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн, - зазначив Зеленський

Зеленський назвав метою України повний перехід на надання послуг онлайн.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб на наступних президентських виборах українці мали можливість проголосувати через інтернет. Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної ради.

«Наша мета на найближчі роки – 100% державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати в інтернеті», – сказав Зеленський.

Президент додав, що перехід на надання всіх державних послуг онлайн не тільки надасть зручності громадянам, але і дозволить зробити бюрократію і корупцію не типовим явищем.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.