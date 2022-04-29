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    Скільки тергромад України перебуває у тимчасовій окупації: затверджено перелік

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    Повномасштабне збройне вторгення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року - Скільки тергромад України перебуває у тимчасовій окупації: затверджено перелік
    Повномасштабне збройне вторгення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року
    фото: depositphotos

    Від російської збройної агресії найбільше потерпають Харківська, Запорізька і Херсонська області

    Віцепрем’єр-міністр України-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук затвердила Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації військ РФ. Відповідний наказ видано 25 квітня, а його текст доступно на ІТ-платформі LIGA360.

    Станом на 25 квітня, бойові дії тривають у семи областях: Донецькій (16 територіальних громад), Запорізькій (48 громад), Луганській (26 громад), Миколаївській (4 громади), Одеській (мова лише про селище Біле, що у Вилківській міській тергромаді), Харківській (51 громада), Херсонській (49 громад).

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    Як відомо, в Україні триває 65-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб відбудеться від травня. Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону.

    Лазебна пояснила, що виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

    «Сьогодні є багато людей, які повертаються додому у безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися» – сказала Лазебна.

    Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки тергромад України перебуває у тимчасовій окупації: затверджено перелік