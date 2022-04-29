Податки на пальне: Рада підготувала важливе рішення

Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу

Усім, хто переживав за пільгове оподаткування бензину, – поки що нічого не буде змінюватися

Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Так, до другого читання законопроєкту №7311 з документу виключили відповідні норми. Отже оподаткування залишається пільговим: без сплати акцизу та зі сплатою 7% ПДВ замість 20%.

Згідно з інформацією на сайті Ради, увечері в четвер голова комітету Данила Гетьманцев зареєстрував законопроєкт №7311-1.

Як повідомлялося, до законопроєкту №7311 від 24 квітня було внесено норму про скасування запровадженого трохи більше місяця тому 7-відсоткового ПДВ на ввезення моторного палива та нульового акцизу на постачання бензину та скрапленого газу. У записці уточнювалося, що за тиждень у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом і ПДВ до бюджету не надійшло 417 млн грн.

Водночас, за прогнозом директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, скасування пільгового оподаткування призведе до зростання цін на бензин і дизель щонайменше на 10-12 грн/л – до 45 грн/л та 48 грн/л за нинішньої ціни 34,10 грн/л та 38,7 грн/л відповідно.

Експерт також звернув увагу, що дефіцит пального визначає його реальну ціну на ринку в 40 грн/л та 45 грн/л, незважаючи на встановлення урядом граничних цін, і з огляду на це після скасування пільг пальне могло б коштувати мінімум 52 грн/л та 55 грн/л.

Нагадаємо, що після рішення Верховної Ради пальне в Україні подешевшало і з 18 березня бензин мав коштувати не дорожче 36 грн/л.

Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.