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    Економіка та фінанси

    Зеленський очікує активної участі турецьких компаній у приватизації в Україні

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    Зеленський очікує активної участі турецьких компаній у приватизації в Україні

    Президент зазначив, що для захисту прав власності в Україні буде створено міжнародний арбітраж для інвесторів

    Президент України Володимир Зеленський очікує, що турецькі компанії візьмуть активну участь в анонсованій масштабній приватизації в Україні.

    «Упевнений, що саме в інвестиційній сфері сьогодні відкриваються найбільші перспективи для економічного партнерства України і Туреччини. Йдеться не лише про створення спільних підприємств, а й про активну участь турецьких компаній у процесі приватизації», - сказав він, виступаючи в понеділок на Українсько-турецькому бізнес-форумі в Києві.

    «Одним з наших пріоритетів є масштабна модернізація інфраструктури – дороги, аеропорти та морські порти, запуск річкового транспорту. Вже запущено перші концесійні конкурси морських портів «Ольвія» та «Херсон». Наразі ми готуємо нові конкурси щодо аеропортів і морських портів, а також проекти концесійних доріг», –  заявив Президент.

    Водночас Володимир Зеленський уточнив, що потенційно привабливими для обох держав є інвестиції у розвиток туристичної інфраструктури на Херсонщині та Одещині.

    Зеленський нагадав, що тим, хто в найближчі два роки приватизує українські державні підприємства на суму від $10 млн, держава надасть п’ятирічні податкові канікули.

    Він також нагадав про проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету Міністрів України, який володіє п’ятьма мовами і допомагає вирішувати всі складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів.

    Зеленський також зазначив, що для захисту прав власності в Україні буде створено міжнародний арбітраж для інвесторів.

    Як повідомлялось, у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган інвестиції держава Володимир Зеленський президент
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