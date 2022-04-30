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    МВС назвало кількість зниклих безвісті з початку вторгнення

    МВС звертається по допомогу в ідентифікації невстановлених загиблих до міжнародної спільноти&nbsp; &nbsp;&nbsp; - МВС назвало кількість зниклих безвісті з початку вторгнення

    МВС звертається по допомогу в ідентифікації невстановлених загиблих до міжнародної спільноти    

    Фото: facebook/mvs.gov.ua

    Із семи тисяч поданих заяв про зникнення, розшукано близько половини

    Масштаби російського вторгнення та, як наслідок, кількість зниклих безвісти в Україні не мають аналогів у історії ХХІ сторіччя. Як повідомила заступниця міністра МВС України Мері Акопян під час зустрічі з делегацією Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) на чолі з Директором з політики та співпраці комісії Андреасом Клаісером, лише за 2 місяці повномасштабного вторгнення до правоохоронних органів України надійшло понад 7000 заяв про зникнення людей. Згодом, близько половини з них були розшукані. Також статус неопізнаних отримали близько 2000 тіл загиблих, з яких 1282 було згодом опізнано. В рамках кримінальних проваджень на сьогодні призначено 927 експертиз ДНК.

    На жаль, перспектива обсягів подальших робіт слідчих та експертів на звільнених територіях є невтішною, тож вже сьогодні МВС звертається по допомогу до країн-партнерів та міжнародних організацій з постачання реагентів, залучення додаткових експертних груп та створення сучасного єдиного реєстру зниклих безвісти.

    Андреас Клаісер зазначив, що ICMP має 25-річний досвід роботи у 40 країнах у справі ідентифікації за ДНК осіб, які зникли безвісти. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти має договори співпраці з урядовими відомствами, інституціями, як опікуються питаннями зниклих безвісти, Міжнародним кримінальним судом, Інтерполом та іншими міждержавними організаціями. У свій час саме лабораторія ICMP проводила експертизи у справі збиття літака рейсу MH-17.

    Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Persons, ICMP) — міжурядова організація, що займається проблемою осіб, які зникли безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини і стихійних лих. Штаб-квартира організації знаходиться в Гаазі (Нідерланди).

    Нагадаємо, що 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин, перед цим йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

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    Теги: росія МВС окупанти війна Нідерланди Україна журналіст ДНК окупація #stoprussia
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    МВС назвало кількість зниклих безвісті з початку вторгнення