Стало відомо, як проходила закрита репетиція інавгурації Зеленського (фото)



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Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації президента Кирило Тимошенко Фото: 112.ua

Перша частина репетиції відбулася без Зеленського - його заміняв статист

У неділю, 19 травня, відбулася закрита репетиція інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, на яку не пускали журналістів.

Як повідомляє телеканал 112, перша частина репетиції відбулася без Зеленського - його заміняв статист.

Зеленський прибув до будівлі Верховної Ради ввечері.За інформацією ЗМІ, на репетиції були присутні військові, також військовий оркестр зіграв свою партію.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Ради ввечері 19 травня. Також повідомлялося, що до будівлі Верховної Ради нікого не пускали.

Напередодні команда Зеленського оприлюднила програму заходів на інавгурацію.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

В інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.