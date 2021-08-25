Стало відомо, як уряд планує врегулювати рух електросамокатів

Персональний електротранспорт є таким, якщо він обладнаний електродвигуном, колесами, не обладнаний сидінням і призначений для руху однієї особи

Тимчасовий порядок користування персональним електротранспортом дає визначення такому транспорту та визначає обов’язки користувачів

Робоча група з врегулювання персонального електротранспорту при Мінінфраструктури затвердила Тимчасовий порядок користування персональним електротранспортом, який дає визначення такому транспорту та визначає обов’язки користувачів. Відповідний порядок є у розпорядженні ЕП.

Так, персональний електротранспорт є таким, якщо він обладнаний електродвигуном, одним, двома чи трьома колесами, не обладнаний сидінням і призначений для руху однієї особи.

Його маса повинна становити до 20 кг, а потужність двигуна – до 1 кВт. Водночас, незрозуміло, як регулюватимуться транспортні засоби понад ці норми. Наприклад, на українському ринку представлені електросамокати вагою до 40 кг та потужністю понад 2 кВт.

Водночас зазначається, що електротранспорт не підлягає обов’язковій державній реєстрації за умови, якщо його характеристики відповідають визначенню.

В обов’язках користувачів електротранспорту на дорогах є також зобов’язання не перевищувати максимально допустиму масу, встановлену для переміщень на такому транспорті.

Йдеться, крім того, про доволі звичні речі: дотримуватися всіх чинних законів і Правил дорожнього руху, не використовувати такий транспорту під впливом алкоголю, наркотичних засобів тощо.

Також забороняється пересуватися проти напрямку руху, перевозити пасажирів, використовувати мобільні телефони та інші пристрої, їздити на несправному транспорті.

Під час руху по тротуару користувач зобов’язаний не створювати перешкод для руху пішоходів та надавати їм перевагу у русі.

Залишати електротранспорт можна у місцях, дозволених для паркування велосипедів, якщо для пішоходів залишається понад 2 м для проходу. В інших місцях – якщо це не створює перешкод для інших учасників дорожнього руху.

Заборонено ж залишати електротранспорт на автомобільних парковках, на проїзній частині, під мостами, у парках, на території історичних пам’яток тощо.

Водночас порядок не містить згадки про правові наслідки за недотримання вказаних обов’язків та вимог.

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