Суд не вважає електросамокат транспортним засобом

Водій електросамоката у суді відбив штраф 3,4 тис. грн

Вінницький міський суд скасував постанову про адміністративне правопорушення у вигляді штрафу 3,4 тис. грн стосовно водія електросамоката Tesla 1200. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 8 липня.

За матеріалами справи 15 квітня патрульний виніс постанову щодо водія електросамоката за порушення положень ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адмінправопорушення («Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом»). Зокрема, порушник не пред`явив поліцейському посвідчення водія категорії А1.

У суді чоловік наголосив, що електросамокат не є транспортним засобом, посилаючись на те, що його потужність двигуна становить 1,2 кВт.

До того ж у самій інструкції до електросамокату Tesla 1200 (розділ «Рекомендації з безпеки») зазначено, що вказаний самокат не є транспортним засобом, а тому, на думку позивача, вищевказана постанова є незаконною, винесеною з порушенням його прав та чинного законодавства України. Звідси підлягає скасуванню з огляду на те, що у його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, оскільки він правопорушення у якому його визнав винним інспектор поліції не здійснював і правила дорожнього руху не порушував.

Суд проаналізував аргументи сторін і дійшов висновків: особа, яка керує електросамокатом, не є суб`єктом адміністративного правопорушення, адміністративна відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 126 КУпАП, оскільки вона не є водієм, який керує транспортним засобом.

«Транспортними засобами, про які йдеться у статтях 286, 287, 289, 290 КК, статтях 121-126,127-1 128-1,частинах першій і другій статті 129, частинах першій-четвертій статті130,статтях 132-1,133-1,133-2,139 і 140 КУпАП, слід вважати всі види автомобілів, трактори й інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби, що приводяться в рух за допомогою двигуна з робочим об`ємом 50 куб. см і більше або електродвигуна потужністю понад 3 кВт. З технічної характеристики на електросамокат Тесла 1200 W, мотор 1200 w, що є менше за 3 кВт», – сказано у рішенні суду.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

Читайте також: