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    В Одесі суд покарав лівійця, який на електросамокаті збив велосипедиста

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    У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а велосипедист <em>&ndash;</em> легкі тілесні пошкодження. - В Одесі суд покарав лівійця, який на електросамокаті збив велосипедиста

    У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а велосипедист легкі тілесні пошкодження.

    Фото: Depositphotos

    Іноземець відбувся невеликим штрафом за скоєння ДТП

    Приморський районний суд Одеси оштрафував на 850 грн громадянина Лівії за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 серпня.

    За даними адмінпротоколу, 8 липня о 10 год. 40 хв., лівієць, керуючи електросамокатом в Одесі по Французькому бульвару, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з велосипедистом. У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а велосипедист легкі тілесні пошкодження.

    Таким чином, іноземець порушив правила дорожнього руху, а саме не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

    Під час судового засідання громадянин Лівії повністю визнав провину.

    Окрім штрафу, порушник заплатить 454 грн судового збору.

    Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

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    Теги: ДТП суд Одеса електротранспорт
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    В Одесі суд покарав лівійця, який на електросамокаті збив велосипедиста