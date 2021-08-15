В Одесі суд покарав лівійця, який на електросамокаті збив велосипедиста

Іноземець відбувся невеликим штрафом за скоєння ДТП

Приморський районний суд Одеси оштрафував на 850 грн громадянина Лівії за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 серпня.

За даними адмінпротоколу, 8 липня о 10 год. 40 хв., лівієць, керуючи електросамокатом в Одесі по Французькому бульвару, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з велосипедистом. У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а велосипедист – легкі тілесні пошкодження.

Таким чином, іноземець порушив правила дорожнього руху, а саме не дотримався безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Під час судового засідання громадянин Лівії повністю визнав провину.

Окрім штрафу, порушник заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.