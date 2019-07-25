Стало відомо, яку зарплату отримують в Державному бюро розслідувань



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В ДБР назвали середній розмір заробітної плати своїх слідчих

Слідчим ДБР платять майже 50 тисяч гривень

Середня зарплата слідчого Державного бюро розслідувань становить понад 46 тисяч гривень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит журналістів.

«Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року №100, середня заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань становить 46 312 гривень», - заявили в ДБР.

Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.