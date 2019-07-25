Стало відомо, яку зарплату отримують в Державному бюро розслідувань
Слідчим ДБР платять майже 50 тисяч гривень
Середня зарплата слідчого Державного бюро розслідувань становить понад 46 тисяч гривень.
Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит журналістів.
«Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року №100, середня заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань становить 46 312 гривень», - заявили в ДБР.
Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.
Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.
Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.