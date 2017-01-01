Станцію київського метро «Сирець» відкрили для пасажирів, вибухівку не виявили

Інформація про замінування надійшла о 18:10

Столичну станцію метро «Сирець» перевірили та відчинили для пасажирів. Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен». «Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 24 листопада о 18:10 анонім повідомив про замінування,