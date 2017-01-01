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    Станцію київського метро «Сирець» відкрили для пасажирів, вибухівку не виявили

    Інформація про замінування надійшла о 18:10
    Столичну станцію метро «Сирець» перевірили та відчинили для пасажирів. Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен». «Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 24 листопада о 18:10 анонім повідомив про замінування,
    • 24 Листопада, 22:14
    • Розсилка

    Інформація про замінування надійшла о 18:10

    Столичну станцію метро «Сирець» перевірили та відчинили для пасажирів.

    Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен».

    «Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 24 листопада о 18:10 анонім повідомив про замінування, станцію метро «Сирець» закрили на вхід та вихід.

    Згодом надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

    Також стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

    Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли. 

    Київ метро замінування
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