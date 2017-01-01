Станцію київського метро «Сирець» відкрили для пасажирів, вибухівку не виявили
- 24 Листопада, 22:14
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Інформація про замінування надійшла о 18:10
Столичну станцію метро «Сирець» перевірили та відчинили для пасажирів.
Про це у Facebook повідомляє КП «Київський метрополітен».
«Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 листопада о 18:10 анонім повідомив про замінування, станцію метро «Сирець» закрили на вхід та вихід.
Згодом надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».
Також стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.
Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.