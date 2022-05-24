Стартує благодійний проєкт з безпеки руху для дітей, що втратили батьків у війні

Діти дізнаються, хто вони є на дорозі, які права та обов’язки їм це надає, які три ключові складові безпеки руху

Ідея цьогорічного Всесвітнього тижня безпеки руху – Road Safety Hero

До Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху стартує проєкт Safety Camp, який допоможе дітям, які втратили батьків у війні. Організатори Traffic Challenge та Safety Park запускають онлайн-табір для українських дітей з безпеки руху – Safety Camp.

Програма Safety Camp – це курс з безпеки дорожнього руху, розрахований на 3 місяці та складається з 24-х тематичних занять. Формуються групи у 3-х вікових категоріях: молодший шкільний вік, середня школа та діти старшого шкільного віку.

Діти не лише дізнаються, хто вони є на дорозі, які права та обов’язки їм це надає, які три ключові складові безпеки руху, вони з’ясують, як використовувати секрети рефлексів мозку людини задля власної безпеки на дорозі, як та які тваринні адаптації науковці використовують для створення засобів безпеки, розберуть причини та наслідки аварій, а також з’ясують, хто ж-таки зазвичай винний у цих аваріях та які фактори ризику роблять ці аварії більш небезпечними, учасники Safety Camp розвиватимуть навички безпечної поведінки та корисні захисні звички, а ще відкриють для себе захоплюючу фізику, біологію, та інші науки з погляду безпеки руху, проводитимуть експеременти, досліди, робитимуть креативні завдання та змагатимуться.

Ідея цьогорічного Всесвітнього тижня безпеки руху – Road Safety Hero.

Проєкт Safety Camp пропонує кожній українській дитині стати героєм безпеки. У той час, коли герої ЗСУ відважно боронять усіх нас від зовнішньої загрози, діти стають на варту безпеки у тилу.

Окрім безпеки руху, Safety Camp має на меті допомогти діткам, які втратили батьків внаслідок військової агресії росії проти України. У рамках проєкту частину отриманих коштів буде спрямовано на допомогу закладам на території Західної України, в яких вони наразі перебувають.

Повний перелік тем курсу та інші деталі програми можна подивитись за посиланням: safetycamp.com.ua

Реєстрація триватиме до 6 червня.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху проходить щороку на виконання рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо концентрації дій та досягнень в галузі безпеки дорожнього руху в рамках десятиліття 2021-2030 задля скорочення смертності на дорогах на 50 відсотків.

В Україні заходи у рамках Тижня безпеки дорожнього руху проходять на виконання розпорядження Кабінету міністрів України та за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, центральних та місцевих органів влади.