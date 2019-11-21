Стефанчук має намір повернути виплачені йому компенсації, - Арахамія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Стефанчук написав заяву на ім'я голови Верховної Ради - повернути з власних коштів всі компенсації

Арахамія вважає, що Стефанчук не порушував закон, виплачуючи держкомпенсацію родичці

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір повернути всі виплачені йому компенсації. Про це на брифінгу повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради - повернути з власних коштів всі компенсації. Щоб повернули назад із його зарплати», - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Стефанчук орендує житло в Києві у своєї тещі і отримує за це компенсацію з державного бюджету як депутат парламенту.

Арахамія вважає, що Стефанчук не порушував закон, виплачуючи держкомпенсацію родичці.

Як повідомлялось, 91 депутат Ради від фракції «Слуга народу» отримав компенсацію з держбюджету за оренду житла в жовтні, й Стефанчук у їх числі.

Заробітна плата Стефанчука за жовтень становила 54 тис. гривень.

Джерело: Українські новини