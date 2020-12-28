Керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину

Керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину від коронавірусу у найкоротші терміни

Влада веде переговори з усіма виробниками вакцин, крім Російської Федерації, ─ Єрмак

Влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусу, крім Росії. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Голова Офісу президента додав, що керівництво країни прагне до того, щоб отримати вакцину від коронавірусу у найкоротші терміни.

«Працюємо над тим, щоб отримати її найближчим часом», ─ сказав Єрмак.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як повідомлялося, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.