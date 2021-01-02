На Київщині минулої доби сталося понад 30 ДТП

В Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9%

В аваріях сім осіб отримали травми та одна людина загинула

У Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

«За 1 січня (на Київщині - ред.) сталася 33 ДТП, сім осіб отримали травми та одна людина загинула», ─ повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході.

Як повідомлялося, в Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9% до 2,4 тис у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом за дев’ять місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

Також на Сумщині в аварії з вантажівкою постраждали двоє поліцейських.