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    На Київщині минулої доби сталося понад 30 ДТП

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    В Україні&nbsp;за дев&rsquo;ять місяців 2020 року&nbsp;збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками&nbsp;на 4,9%&nbsp; - На Київщині минулої доби сталося понад 30 ДТП
    В Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9% 

    В аваріях сім осіб отримали травми та одна людина загинула

    У Київській області за перший день нового року, 1 січня, сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

    «За 1 січня (на Київщині - ред.) сталася 33 ДТП, сім осіб отримали травми та одна людина загинула», ─ повідомили у пресслужбі.

    Нагадаємо, у Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході.

    Як повідомлялося, в Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9%  до 2,4 тис  у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

    Загалом за дев’ять місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

    Також на Сумщині в аварії з вантажівкою постраждали двоє поліцейських.

    Теги: ДТП смерть Київщина аварія
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