Смертельна ДТП під Києвом: дорогу не поділили Lexus і Renault (фото)

Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще одна потрапила до лікарні

У ніч на четвер, 31 грудня, у м. Бровари біля кільцевої дороги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lexus та Renault Megane.

Інформація про ДТП надійшла до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 00:35, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

На місці ними було проведено рятувальні роботи з деблокуванням потерпілого з автомобіля Renault Megane.

Внаслідок ДТП загинула 1 особа та 1 врятована. Ще двох потерпілих передано медикам.

На місці події працювало 4 чоловіки особового складу ДСНС.

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