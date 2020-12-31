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    Смертельна ДТП під Києвом: дорогу не поділили Lexus і Renault (фото)

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    <p>Рятувальники деблокували потерпілого внаслідок ДТП</p> - Смертельна ДТП під Києвом: дорогу не поділили Lexus і Renault (фото)

    Рятувальники деблокували потерпілого внаслідок ДТП

    Фото: ДСНС

    Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще одна потрапила до лікарні

    У ніч на четвер, 31 грудня, у м. Бровари біля кільцевої дороги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lexus та Renault Megane.

    Інформація про ДТП надійшла до оперативно–диспетчерської служби Броварського району о 00:35, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

    На місці ними було проведено рятувальні роботи з деблокуванням потерпілого з автомобіля Renault Megane.

    Внаслідок ДТП загинула 1 особа та 1 врятована. Ще двох потерпілих передано медикам.

    На місці події працювало 4 чоловіки особового складу ДСНС.

    Як повідомлялося, на Івано-Франківщині «швидка» зіткнулася з вантажівкою.

    В Одесі автомобіль Nissan Almera з'їхав з проїжджої частини на проспекті Шевченка та врізався у терасу McDonald's. 

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    Теги: ДТП ДСНС смерть Київщина автомобіль рятувальники
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