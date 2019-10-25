Столтенберг наступного тижня виступить у Верховній Раді



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у липні 2017 року також виступав в українському парламенті Фото Станіслава Груздєва, Главком

Рада Альянсу під час візиту в Україну матиме дуже насичений порядок денний

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній Раді в рамках візиту Північноатлантичної ради до України. Про це розповів віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у інтерв'ю виданню «Сьогодні».

Крім того, відбудеться засідання української Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції, в якому візьме участь заступниця генсекретаря НАТО з питань політичних питань та політики та безпеки, посол Беттіна Каденбах. Також Північноатлантична рада проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленський.

«Північноатлантична рада під час візиту матиме дуже насичений порядок денний. Буде і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, і виступ Генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також і засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей», - повідомив він.

Нагадаємо, НАТО закликало країни альянсу розширити військову допомогу Україні. За словами Столтенберга, НАТО підтримує кроки щодо виконання мінських угод і бачить прогрес в цьому процесі.

Зазначимо, північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга відвідає Україну 30-31 жовтня. В рамках візиту представники Альянсу побувають в Одесі та Києві.