Столтенберг сказав, що потрібно Україні для безпеки і процвітання
«Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ», - заявив генсек НАТО
Широкомасштабні реформи необхідні для безпеки і процвітання України та просування до майбутнього членства в НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на засіданні Комісії Україна-НАТО у Києві.
«Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення. Процес реформ абсолютно необхідний для майбутнього України, безпеки і процвітання вашої країни і вашого просування до майбутнього членства в НАТО», - сказав Столтенберг.
Він додав, що НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагаючи зміцнити оборонні інститути і Збройні сили.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.
Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.
Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.
Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.
Раніше повідомлялося, що 31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.
Джерело: Укрінформ