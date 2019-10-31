Столтенберг сказав, що потрібно Україні для безпеки і процвітання



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Столтенберг виступив на засіданні Комісії Україна-НАТО у Києві

«Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ», - заявив генсек НАТО

Широкомасштабні реформи необхідні для безпеки і процвітання України та просування до майбутнього членства в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на засіданні Комісії Україна-НАТО у Києві.

«Президент Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення. Процес реформ абсолютно необхідний для майбутнього України, безпеки і процвітання вашої країни і вашого просування до майбутнього членства в НАТО», - сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагаючи зміцнити оборонні інститути і Збройні сили.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, прибув до Одеси.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.

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Джерело: Укрінформ