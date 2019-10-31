Нова хвиля губернаторів. На кого робить ставку президент? кадри

Кандидати на посади голів ще п’яти областей (Досьє)

Цього тижня Кабінет міністрів погодив призначення кандидатур ще п’яти голів обласних адміністрацій: Волинської – Юрія Погуляйка, Полтавської – Олега Синєгубова, Сумської – Інни Пащенко, Хмельницької – Дмитра Габінета, Чернівецької – Сергія Осадчука. При цьому президент ще й досі не підписав порцію указів про призначення кандидатур, поданих йому раніше: голови Кіровоградської ОДА – Андрія Балоня, Харківської – Олексія Кучера та Чернігівської – Андрія Прокопенка. Нагадаємо, перша хвиля призначень губернаторів була ще влітку, але деяких з них вже встигли й звільнити.

Кидається в очі манера нової влади спускати в області «варягів» – виглядає так, що робиться це через недовіру до місцевих еліт, які знають «всі ходи та виходи». Але такий підхід вже викликав невдоволення в регіонах. Тамтешні впливові гравці прямим текстом кажуть, що не сприймуть «парашутистів».

Що представляє з себе нова хвиля керівників ОДА, призначення яких президентом очікується з дня на день?

Волинська ОДА

Юрій Погуляйко, 40 років

На Волині збирається висадитися представник Луганщини. Останнє місце роботи Погуляйка – перший заступник голови Луганської ОДА. У кандидата аж три вищих освіти: закінчив Луганський державний аграрний університет за фахом «менеджер організацій та підприємств», одержав юридичну освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом та Академії управління Міністерства внутрішніх справ. Майже вся кар’єра Погуляйка пов’язана зі службою в органах внутрішніх справ, а до потрапляння в Луганську ОДА, він служив в податковій міліції Головного управління ДФС в Донецькій області. Що цікаво, коли Погуляйко працював в Луганській обладміністрації, то воював зі «своїми» – обласним управлінням Нацполіції, яке підозрював в причетності у вирубці та перевезенні лісу.

Ймовірне призначення Погуляйка на Волинь вже викликало спротив місцевих еліт. Волинська облрада, яка підконтрольна найближчому соратнику Ігоря Коломойського Ігорю Палиці, звернулась до президента з вимогою заблокувати призначення Погуляйка: «Призначення на посаду голови ОДА чужої для Волині людини – стратегічна помилка уряду. Ми маємо гіркий досвід протистоянь виконавчої та представницької гілок влади через те, що немісцеві голови ОДА не знаходили компромісу з волинянами. За сьогоднішніх непростих умов, представником президента на Волині має бути людина, котра є патріотом краю, обізнана з реальними її проблемами та має бачення щодо конкретних шляхів їх вирішення».

Якщо ж президент таки підпише указ, можна тільки уявити, в яких умовах доведеться працювати варягу, враховуючи, що регіон входить в зону стратегічних інтересів команди Коломойського. Нещодавно звільнений з посади голови Київської ОДА Михайло Бно-Айріян може багато про це розказати.

Погуляйко має у власності лише легковик «Фольксваген Туарег» 2011 року випуску і земельну ділянку в окупованому Луганську, а ще дві квартири в Луганську та квартира в Києві і машиномісце зареєстровані на його дружину-підприємницю. Майбутній губернатор тримає $36 тис. та 260 тис. грн. готівкою.

Полтавська ОДА

Олег Синєгубов, 36 років

Ще один кандидат, який не має нічого спільного з областю, куди його десантують – Олег Синєгубов. Як і Погуляйко, він – виходець з «органів», тільки родом не з Луганська, а з Харкова. Розпочинав в слідчому відділенні УМВС на Південній залізниці, але більша частина його кар’єри пов’язана з Харківським національним університетом внутрішніх справ. За цей час він пройшов шлях від аспіранта до декана факультету. Має дозвіл на адвокатську діяльність. Синєгубов є власником товариства «Юридична компанія Синєгубов, Соболєв та партнери», а також співзасновником ще чотирьох компаній, одна з яких взагалі аграрна. Брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду, але не набрав балів. У трудовій біографії Синєгубова значиться робота помічником загиблого екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної.

Згідно з декларацією за 2017 рік, у власності родини Синєгубових перебували $40 тис. готівкою, дві автівки (Porshe Cayenne та Skoda superb) і п’ять квартир у Харкові.

Те, що Кабмін робить ставку на людей зі структури МВС, звісно, наштовхує на думки, що за цими призначеннями, якщо вони відбудуться, стирчать вуха Арсена Авакова.

Хмельницька ОДА

Дмитро Габінет, 36 років

Виняток з низки нових призначень. Дмитро Габінет саме з Хмельниччини, куди його і призначають. Закінчив місцевий університет управління та права за фахом «Правознавство», а після цього став працювати тут викладачем. Другу освіту отримав у Польщі в університеті ім. Міцкевича. Є кандидатом юридичних наук.

Перебував в орбіті місцевого агробарона та нардепа Сергія Лабазюка. У 2012 році був юрисконсульнтом в окружній виборчій комісії № 188 на окрузі Лабазюка, а на цьогорічних парламентських виборах ЦВК зареєструвала його спостерігачем від громадської організації «Завжди поруч! За Хмельниччину!», якою керую дружина згаданого нардепа Віолетта. У 2014 році на парламентських виборах Габінет був уповноваженою особою партії «Сильна Україна» Сергія Тігіпка.

Габінет числиться серед засновників хмельницької громадської організації «Форпост народовладдя» і керує Хмельницьким інформаційно-консультаційним центром UMCS, який допомагає у питаннях вступу та навчання в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в польському Любліні.

Чернівецька ОДА

Сергій Осадчук, 47 років

Почесний консул Австрійської Республіки в місті Чернівці без особливих плям в біографії. Осадчук закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету, після чого стажувався в університетах Відня та Мюнхена. Є кандидатом історичних наук, був старшим науковим співробітником Центру буковинознавства при Чернівецькому університеті, науковим менеджером та перекладачем. Осадчук очолював громадську науково-консультативну раду зі збереження культурної спадщини Чернівців при міськраді, є радником міського голови з питань культурної політики та міжнародних відносин.

Інтрига в цій області була в тому, чи вдасться просунути в губернатори свою людину одному з непублічних фаворитів нинішньої влади Іллі Павлюку, для якого Буковина є батьківщиною. Схоже, цей раунд він програв.

Сумська ОДА

Інна Пащенко, 51 рік

Біографія Інни Пащенко розміщена на сайті Конотопської міськради, де вона числиться депутатом від «Самопомочі». Вона закінчила Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, за фахом «Вчитель математики та фізики», Київський національний економічний університет за фахом «Фінанси» та магістратуру та аспірантуру «Європейського університету» (Київ) за спеціальностями «Економіка підприємства», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Потім залишилась викладати в «Європейському університеті». Наразі позиціонує себе як підприємця в сфері ЗМІ та додаткових освітніх послуг та волонтера АТО.

В 2015 році Пащенко брала участь в виборах мера Конотопа, але не дуже вдало (8 місце), проте стала депутатом Конотопської міськради і була заступником міського голови. В 2019-му балотувалась від «Самопомочі» до Верховної Ради по 160 округу та зайняла лише шосте місце.

Не найочевидніша кандидатура на цю посаду. Не надто чистоплотні сайти дружно розганяють тезу, що Пащенко через радника президента Андрія Єрмака просуває на губернаторство «сірий кардинал» Сумщини Андрій Деркач.

Павло Вуєць, «Главком»