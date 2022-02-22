Столтенберг скликав позачергове засідання комісії НАТО-Україна

Після засідання виступить генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс сьогодні проведе позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками виступить генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомив у Twitter прессекретар Альянсу Оана Лунгеску.

За її словами, сьогодні відбудеться позачергове засідання комісії НАТО-Україна. За його підсумками, близько 17:00 за центрально-європейським часом (близько 18:00 за Києвом), виступить генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Напередодні ввечері НАТО відреагувало на антиукраїнську заяву Путіна та визнання «ЛДНР». Столтенберг нагадав, що повага територіальної цілісності України була підтверджена Радбезом ООН у 2015 році.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні. Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.