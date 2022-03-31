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    Думки вголос

    Фашизм Путіна підтримують 83% росіян

    83% росіян насолоджуються бути фашистами, як і ті 99% у Німеччині 1940-х - Фашизм Путіна підтримують 83% росіян
    83% росіян насолоджуються бути фашистами, як і ті 99% у Німеччині 1940-х

    Фашизм чудово вміє переодягатися. Але суть його не змінюється

    Мовою оригіналу

    Как видим, не все так плохо. В совершенно аналогичной ситуации фашизм Гитлера имел 99% одобрения. Фашизм Путина 83%.

    Понятно, что эти 83 тащатся от наслаждения быть фашистами, как и те 99 в Германии сороковых. Но зато мы много нового узнали и о homo и о фашизме.

    Теперь, наконец стало понятно: не важно во что фашизм одет и какого цвета его флаги. Без разницы и то, какую он использует символику. Фашизм великолепно умеет переодеваться. Но суть его не меняется.

    Как не меняется и природа тех людей, что подобно тому самому, одному человеку на знаменитом фото никогда не будут «зиговать», «маршировать» и обожать фюрера.

    Надо отринуть туманные термины и назвать вещи и людей своими подлинными именами. Это не отрезвит 83% процента фашистов, но позволит писать и говорить лаконичнее и смелее.

    Джерело: блог Олександра Невзорова

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація фашизм #stoprussia
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    Фашизм Путіна підтримують 83% росіян