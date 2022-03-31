Фашизм Путіна підтримують 83% росіян

Фашизм чудово вміє переодягатися. Але суть його не змінюється

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Как видим, не все так плохо. В совершенно аналогичной ситуации фашизм Гитлера имел 99% одобрения. Фашизм Путина 83%.

Понятно, что эти 83 тащатся от наслаждения быть фашистами, как и те 99 в Германии сороковых. Но зато мы много нового узнали и о homo и о фашизме.

Теперь, наконец стало понятно: не важно во что фашизм одет и какого цвета его флаги. Без разницы и то, какую он использует символику. Фашизм великолепно умеет переодеваться. Но суть его не меняется.

Как не меняется и природа тех людей, что подобно тому самому, одному человеку на знаменитом фото никогда не будут «зиговать», «маршировать» и обожать фюрера.

Надо отринуть туманные термины и назвать вещи и людей своими подлинными именами. Это не отрезвит 83% процента фашистов, но позволит писать и говорить лаконичнее и смелее.

Джерело: блог Олександра Невзорова

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