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    Страшні та обдерті: оприлюднено фото причалів в окупованому Криму

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    Причали в Криму нагадують наслідки Чорнобильської катастрофи - Страшні та обдерті: оприлюднено фото причалів в окупованому Криму
    Причали в Криму нагадують наслідки Чорнобильської катастрофи
    Фото з відкритих джерел

    Підконтрольна Кремлю влада не поспішає ремонтувати причали

    Абсолютна більшість причалів українського Криму, який окупувала Росія, перебуває в аварійному стані. Про це інформує Радіо Свобода.

    Гнилі опори та перекошені плити – їх звичний стан. Підконтрольна Кремлю влада не поспішає ремонтувати причали, аварійні просто перекривають та обносять парканом.

    Відомо, ще 2020 року закрили вхід на причал у підніжжя Ластівчиного гнізда, до якого раніше швартувалися десятки туристичних суден.

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    Страшні та обдерті: оприлюднено фото причалів в окупованому Криму
    Страшні та обдерті: оприлюднено фото причалів в окупованому Криму

    Не краща ситуація спостерігається і на центральній набережній Ялти.

    Тут сім із восьми пристаней зачинені. Від сьомого причалу над водою залишився лише шматок металобетонної конструкції, а порядковий номер вже зняли.

    Кримська блогерка Олена Гукова стверджує, що пристані розбиті, бо швартувати до них нічого: на всю Ялту лишилося п'ять теплоходів і тільки три з них регулярно виходять у море.

    «Це сором і ганьба. Від всесоюзної здравниці – це все що лишилося. І судна більше не заходять, ні наші, ні закордонні», – зазначила жінка.

    Додамо, що з приходом Росії на територію України в окупованих областях панує розруха та самотність. Черговий приклад наслідків господарювання Росії показали в мережі, де розмістили фото трамваїв в Луганську.

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    Теги: Крим Росія окупація
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    Страшні та обдерті: оприлюднено фото причалів в окупованому Криму