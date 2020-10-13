Стрілянина на автобусній зупинці в Росії: підозрюваного знайшли мертвим



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18-річний хлопець приїжджав до бабусі у село Большеорловське з Нижнього Новгорода

Поліція повідомила журналістам, що «тіло підозрюваного знайдене з ознаками суїциду»

Молодика, який підозрюється у стрілянині з рушниці на автобусній зупинці у Нижньогородській області РФ, знайшли мертвим. Про це з посиланням на пресслужбу російського МВС повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що за попередніми даними, хлопець наклав на себе руки.

Поліція повідомила журналістам, що «тіло підозрюваного знайдене з ознаками суїциду».

«Співробітниками поліції спільно з представниками Росгвардії регіону під час оперативно-розшукових заходів в лісосмузі недалеко від околиці селища Большеорловскоє Борского району Нижньогородської області виявлено тіло 18-річного жителя Нижнього Новгорода, підозрюваного у вбивстві трьох осіб», – поінформували у пресслужбі.

У поліції також зазначили, що молода людина приїжджала до родичів в селище.

«Для встановлення його психічного стану, в тому числі на момент скоєння злочину, а також причини і мотиви, йому буде призначено комплексну посмертну психолого-психіатричну експертизу», – сказало джерело у правоохоронних органах.

Раніше повідомлялося, стрілок приїхав до села Большеорловське з Нижнього Новгорода погостювати у бабусі. Перед тим як влаштувати напад на автобусній зупинці, він застрелив свою родичку.

Стрілянина на автобусній зупинці неподалік Нижнього Новгороду в РФ сталася 12 жовтня. В результаті чотири людини загинули, ще кілька отримали поранення. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

Зазначалося, що нападник заздалегідь чекав автобус на зупинці і готувався до атаки. Після скоєння нападу йому вдалося сховатися в лісі.