Стрілянина у Києві: трьом нападникам на СБУшника повідомили про підозру

Прокуратура клопотатиме про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Прокуратура Києва повідомила про підозру за статтею «хуліганство» трьом зловмисникам, які були затримані у Дарницькому районі за сутички, в результаті яких був поранений співробітник СБУ. Про це в п’ятницю, 4 травня, заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець. «Цим особам сьогодні повідомлено про підозру



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Фото: Нацполіція На автостоянці на вул. Вишняківській у Києві сталася бійка зі стріляниною

Прокуратура клопотатиме про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Прокуратура Києва повідомила про підозру за статтею «хуліганство» трьом зловмисникам, які були затримані у Дарницькому районі за сутички, в результаті яких був поранений співробітник СБУ.

Про це в п’ятницю, 4 травня, заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

«Цим особам сьогодні повідомлено про підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України», - сказала прес-секретар.

Максимець додала, що 5 травня прокуратура подаватиме до Дарницького районного суду Києва клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 3 травня на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

Пізніше стало відомо, що під час конфлікту на автостоянці було поранено працівника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали трьох зловмисників.

Джерело: УНН