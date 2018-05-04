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    Стрілянина у Києві: трьом нападникам на СБУшника повідомили про підозру

    Прокуратура клопотатиме про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
    Прокуратура Києва повідомила про підозру за статтею «хуліганство» трьом зловмисникам, які були затримані у Дарницькому районі за сутички, в результаті яких був поранений співробітник СБУ. Про це в п’ятницю, 4 травня, заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець. «Цим особам сьогодні повідомлено про підозру
    • Сьогодні, 18:08
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    <div class="copy">На автостоянці на вул. Вишняківській у Києві сталася бійка зі стріляниною</div>
    Фото: Нацполіція
    На автостоянці на вул. Вишняківській у Києві сталася бійка зі стріляниною

    Прокуратура клопотатиме про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Прокуратура Києва повідомила про підозру за статтею «хуліганство» трьом зловмисникам, які були затримані у Дарницькому районі за сутички, в результаті яких був поранений співробітник СБУ.

    Про це в п’ятницю, 4 травня, заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

    «Цим особам сьогодні повідомлено про підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України», - сказала прес-секретар.

    Максимець додала, що 5 травня прокуратура подаватиме до Дарницького районного суду Києва клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, 3 травня на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

    У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

    Пізніше стало відомо, що під час конфлікту на автостоянці було поранено працівника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали трьох зловмисників.

    Джерело: УНН

    прокуратура СБУ Київ суд злочинність
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