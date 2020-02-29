Студенти не отримають стипендію у лютому: у Міносвіти назвали причину



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Студентам, які зазвичай отримують виплати після 17 числа, гроші за лютий надійдуть пізніше

Студенти українських вишів, які отримують стипендію після 17 числа, гроші за лютий надійдуть у березні.

Про це повідомляє пресцентр Міносвіти в Facebook.

В МОН пояснили, що таку ситуацію спричинило затвердження десятків паспортів бюджетних програм на 2020 рік, яке проходить зараз, серед яких і паспорт з виплат стипендій.

Тому студентам, які зазвичай отримують виплати після 17 числа, гроші за лютий надійдуть пізніше.

Повідомляється, що це стосується лише тих закладів, де нарахування стипендії здійснюється після 17 числа кожного місяця. У решті вишів усі виплати відбулись своєчасно.

У відомстві назвали таку ситуацію неприйнятною, та висловили сподівання, що все швидко урегулюється.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перевів студентів, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, на соціальні стипендії, підвищивши їх до 2,3 тис. гривень.