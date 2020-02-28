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    У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів

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    Жінка і дитина не постраждали, - поліція - У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів
    Жінка і дитина не постраждали, - поліція

    Інциндент стався на Виноградарі, коли жінка з дитиною виходили з магазину

    У Києві на Виноградарі біля супермаркета п’яний водій за кермом Ford збив жінку з дитиною. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Зазначається, що інцидент стався на вулиці Світлицького, 23.

    «Жінка та дитина якраз виходили із супермаркету, коли їх збив автомобіль. Зазначається, що з мамою і дитиною все гаразд», – йдеться у повідомленні.

    Користувачі у Facebook повідомили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і здавав назад, коли наїхав на людей.

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    У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів
    У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів
    У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів
    У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів

    «Повний неадекват – бикував, лаявся, від драгера відмовився, а потім просто заснув у поліцейському авто», – повідомили в публікації.

    Як повідомлялося, у Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв.

    Нагадаємо, у Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських.

    ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння Facebook жінка
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