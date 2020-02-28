У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів
Інциндент стався на Виноградарі, коли жінка з дитиною виходили з магазину
У Києві на Виноградарі біля супермаркета п’яний водій за кермом Ford збив жінку з дитиною. Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Світлицького, 23.
«Жінка та дитина якраз виходили із супермаркету, коли їх збив автомобіль. Зазначається, що з мамою і дитиною все гаразд», – йдеться у повідомленні.
Користувачі у Facebook повідомили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і здавав назад, коли наїхав на людей.
«Повний неадекват – бикував, лаявся, від драгера відмовився, а потім просто заснув у поліцейському авто», – повідомили в публікації.
Як повідомлялося, у Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв.
Нагадаємо, у Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських.