У Києві п’яний водій біля супермаркета збив жінку з дитиною і заснув у машині копів



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Жінка і дитина не постраждали, - поліція

Інциндент стався на Виноградарі, коли жінка з дитиною виходили з магазину

У Києві на Виноградарі біля супермаркета п’яний водій за кермом Ford збив жінку з дитиною. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Світлицького, 23.

«Жінка та дитина якраз виходили із супермаркету, коли їх збив автомобіль. Зазначається, що з мамою і дитиною все гаразд», – йдеться у повідомленні.

Користувачі у Facebook повідомили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і здавав назад, коли наїхав на людей.

«Повний неадекват – бикував, лаявся, від драгера відмовився, а потім просто заснув у поліцейському авто», – повідомили в публікації.

Як повідомлялося, у Раді хочуть надати поліції додаткову підставу для зупинки водіїв.

Нагадаємо, у Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських.