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    Створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу

    Треба допомогти нашій армії - Створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу
    Треба допомогти нашій армії
    фото з відкритих джерел

    Всіх охочих поінформували куди дзвонити, при бажанні допомогти Україні

    Заступник керівника Офісу президента Кирило Тімошенко у своему Telegram-каналі оприлюднив номери телефонів Державної гарячої лінії для охочих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.

    Для дзвінків з України (безкоштовно): 0 800 202 600

    Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку): +380 44 237 00 02.

    «Дякуємо за ваш внесок в Перемогу! Слава Україні!», − сказав Тимошенко.

    Нагадаємо, три полонених офіцери визнали, що командування дало злочинний наказ, який йшов від президента РФ Путіна.

    «Ми повинні були захопити столицю України. Після захоплення ми нібито мали придушити протести з боку мирних жителів України аж до арештів та розстрілів», кажуть офіцери. При цьому вони запевняють, що не вірили, що цей злочинний наказ буде повністю втілений.

    Теги: армія телефон Україна
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    Створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу