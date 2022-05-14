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    Субота буде з грозами та рвучким вітром

    Сьогодні можливі шквали та негода - Субота буде з грозами та рвучким вітром
    Сьогодні можливі шквали та негода
    фото з відкритих джерел

    Прогноз погоди в Україні на 14 травня

    У суботу, 14 травня, у багатьох регіонах України ітимуть короткочасні дощі, місцями з грозами та рвучким вітром. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Так, за прогнозами синоптиків, 14 травня вночі в країні, крім північно-східної частини, вдень на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, подекуди грози (вночі та вранці у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями значні дощі), на решті території без опадів.

    Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних, північних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 8-13°С, на півдні Одещини до 16°С, вдень в Україні 19-24°С, на півдні до 27°С.

    14-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 14 травня вночі та вранці також ітиме короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°С, вдень 20-22°С.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі на вихідних.

    Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація дощ #stoprussia
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    Субота буде з грозами та рвучким вітром