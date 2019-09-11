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    Суд арештував підозрюваного у нападі на інкасаторів у Житомирі

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    <p>Підозрюваного взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави</p> - Суд арештував підозрюваного у нападі на інкасаторів у Житомирі

    Підозрюваного взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави

    Підозрюваний - 35-річний виходець із однієї з країн Кавказу

    35-річного іноземця, підозрюваного у розбійному нападі 9 вересня у Житомирі на поліцейських охорони, взято під варту.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    «10 вересня затриманому громадянину країни Кавказу офіційно оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. 11 вересня Корольовський районний суд м. Житомира підтримав подане слідчими клопотання про взяття підозрюваного під варту терміном на 60 діб без права внесення застави», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що іноземець офіційно зареєстрований на території України, тимчасово непідконтрольній державі.

    Нагадаємо, в Житомирі було скоєно збройний напад на інкасаторів з Волинської області, один з них поранений.

    Правоохоронець встиг закинути сумку зі щойно отриманими грошима в салон броньованого автомобіля. Відразу ж інший поліцейський заблокував машину зсередини.

    Згодом поліція затримала одного з підозрюваних, які напередодні напали на інкасаторів у Житомирі.

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