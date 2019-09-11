Суд арештував підозрюваного у нападі на інкасаторів у Житомирі



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Підозрюваного взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави

Підозрюваний - 35-річний виходець із однієї з країн Кавказу

35-річного іноземця, підозрюваного у розбійному нападі 9 вересня у Житомирі на поліцейських охорони, взято під варту.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

«10 вересня затриманому громадянину країни Кавказу офіційно оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. 11 вересня Корольовський районний суд м. Житомира підтримав подане слідчими клопотання про взяття підозрюваного під варту терміном на 60 діб без права внесення застави», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що іноземець офіційно зареєстрований на території України, тимчасово непідконтрольній державі.

Нагадаємо, в Житомирі було скоєно збройний напад на інкасаторів з Волинської області, один з них поранений.

Правоохоронець встиг закинути сумку зі щойно отриманими грошима в салон броньованого автомобіля. Відразу ж інший поліцейський заблокував машину зсередини.

Згодом поліція затримала одного з підозрюваних, які напередодні напали на інкасаторів у Житомирі.