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    Події в Україні

    Поліція затримала одного зі злочинців, які напали на інкасаторів у Житомирі

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    Нині розшукують співучасника затриманого. Зброю, з якої стріляли по правоохоронцях, вилучено. - Поліція затримала одного зі злочинців, які напали на інкасаторів у Житомирі
    Нині розшукують співучасника затриманого. Зброю, з якої стріляли по правоохоронцях, вилучено.

    Слідчі проводять допит підозрюваного і встановлюють його причетність до аналогічних злочинів по всій країні

    Поліція затримала одного з підозрюваних, які напередодні напали на інкасаторів у Житомирі.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Зазначається, що слідчі проводять допит підозрюваного і встановлюють його причетність до аналогічних злочинів по всій країні.

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    Нині розшукують співучасника затриманого. Зброю, з якої стріляли по правоохоронцях, вилучено.

    Нагадаємо, у Житомирі зловмисники накинулись на інкасаторів, коли ті виносили сумки з грошима з магазину. Нападники стріляли і поранили поліцейського в ногу, той встиг закинути сумку з готівкою у броньовану машину, яку напарник заблокував зсередини. Пораненого госпіталізували. Грабіжники втекли на машині без номерів.

    Як повідомлялося, на Житомирщині і Київщині оголосили план «Перехоплення» через напад на інкасаторів.

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