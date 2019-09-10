Поліція затримала одного зі злочинців, які напали на інкасаторів у Житомирі



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Нині розшукують співучасника затриманого. Зброю, з якої стріляли по правоохоронцях, вилучено.

Слідчі проводять допит підозрюваного і встановлюють його причетність до аналогічних злочинів по всій країні

Поліція затримала одного з підозрюваних, які напередодні напали на інкасаторів у Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що слідчі проводять допит підозрюваного і встановлюють його причетність до аналогічних злочинів по всій країні.

Нині розшукують співучасника затриманого. Зброю, з якої стріляли по правоохоронцях, вилучено.

Нагадаємо, у Житомирі зловмисники накинулись на інкасаторів, коли ті виносили сумки з грошима з магазину. Нападники стріляли і поранили поліцейського в ногу, той встиг закинути сумку з готівкою у броньовану машину, яку напарник заблокував зсередини. Пораненого госпіталізували. Грабіжники втекли на машині без номерів.

Як повідомлялося, на Житомирщині і Київщині оголосили план «Перехоплення» через напад на інкасаторів.