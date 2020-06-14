Суд оштрафував харків’янина, який доводив, що маска шкодить здоров’ю



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В Україні діє заборона на перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Мешканець Харкова порушив правила карантину, бо стояв без маски на зупинці громадського транспорту

Київський районний суд Харкова визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил карантину (ст.44-3КУпАП) і оштрафував на 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 3 червня.

Згідно з протоколом патрульної поліції, 8 квітня о 8:30 чоловік перебував на зупинці громадського транспорту, що на вул. Героїв Праці, 11 без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема захисної маски. Цими діями він допустив порушення постанови Кабінету Міністрів України № 255 від 02 квітня 2020 року, що передбачає адмінпокарання від 17 тис. до 34 тис. грн штрафу.

У суді чоловік не заперечував фактичні обставини справи, але свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП повністю не визнав. Заявив, що є здоровим та у нього відсутні симптоми респіраторного захворювання і підвищена температура.

Також він наголосив, що самостійно вивчає літературу про здоровий спосіб життя та впевнений, що носіння маски є шкідливим для здоров`я людини. Вважає, що носіння маски носить не обов`язковий, а лише рекомендаційний характер, а тому виконувати незаконні вимоги не збирається.

Під час розгляду справи в залі судового засідання, яке є громадським місцем, чоловік також перебував без захисної маски і відмовився її вдягнути.

Суддя дійшов висновків, що вина особи повністю доведена. Крім цього, суд наголосив, що урядова постанова забороняє перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Як повідомляв «Главком», Ленінський районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн.

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї вини, зазначив, що не носить засобів індивідуального захисту і не буде їх носити в подальшому, оскільки не вбачає в цьому потреби, бо не хворіє.

Пояснив, що ніхто не може його змусити носити захисну маску, оскільки обов`язки, встановлені в постанові КМУ № 211 від 11.03.2020 року, порушують його конституційні права.