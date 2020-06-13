Зеленський вимагає від Кабміну рішень щодо стримування зростання зараження Covid-19



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«Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження» – Зеленський Фото: Офісу президента

Президент висловив стурбованість кількістю нових випадків зараження

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції та чекає від уряду прогнозів і рішень у зв’язку зі збільшенням кількості підтверджених випадків Covid-19.

Про це він заявив під час селекторної наради з Кабінетом міністрів і правоохоронними відомствами, повідомляє пресслужба глави держави.

«Уже третю добу в нас значно вища кількість лабораторно підтверджених випадків зараження. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень», – сказав Зеленський.

Президент висловив стурбованість кількістю нових випадків зараження.

«Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт – місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення – на закладах та платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану Кабінетом міністрів», – наголосив глава держави.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, пневмоній, а також збільшення виявлених випадків зараження.

«Причини для паніки немає, але є «дзвіночки», які вимагають реакції», – підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

Глава уряду також зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше Covid-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років – 35% та від 50 до 69 років – 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 112, Києві – 95, Вінницькій області – 81 та Рівненській області – 56.