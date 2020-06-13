В Україні посилять контроль за дотриманням карантину



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В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, зазначив Ляшко

Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку рішень щодо стримання поширення коронавірусу. Відповідним органам доручили посилити контроль за дотриманням карантину.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм», - повідомив чиновник.

Крім того, було розглянуто питання покращення дотримання карантинних обмежень під час міських, приміських та міжміських перевезень. Зокрема, планується збільшити кількість транспорту на маршрутах.

«Окремо також розглянули питання щодо зміни графіку роботи державних установ, щоб звести в час пік до мінімуму і зменшити навантаження на міський і міжміський транспорт, щоб зменшити можливе скупчення людей», - повідомив Ляшко.

За його словами, наразі погодні умови не дозволяють людям у повній мірі дотримуватися епідемічних норм під час проїзду у транспорті.

«Стоїть жарка погода, і якщо не дотримуватись норм, це значно погіршує використання тієї ж самої маски. Це призводить до того, що люди порушують соціальну дистанцію, до більших контактів і можливості інфікування», - резюмував Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, наразі Україна опанувала коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683). Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16). Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.