Суд не відпустив Савченко на поруки



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Фото: Радіо Свобода Надія Савченко

Адвокат Костянтин Глоба повідомив, що рішення будуть оскаржувати в міжнародному суді

Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні адвокатів народного депутата Надії Савченко про зміну міри запобіжного захисту їхній підзахисній з тримання під вартою на поруки.

Таке рішення оголосив суддя на засіданні в четвер, 9 серпня.

«Клопотання про поруки залишити без задоволення», - заявив суддя.

Після оголошення рішення в судовому залі зчинилася штовханина. Савченко заявила, що її сестрі Вірі «викручували руки».

Адвокат Костянтин Глоба після засідання повідомив, що рішення будуть оскаржувати в міжнародному суді.

Нагадаємо, під час засідання 8 серпня адвокати Савченко клопотали про зміну запобіжного захисту своїй підзахисній на цілодобовий домашній арешт і просили віддати її на поруки. Про бажання взяти на поруки нардепа заявили 28 осіб, серед яких сестра Савченко - Віра, її помічниця – Тетяна Проторченко, правник Віктор Шишкін, Герой України Степан Хмара, нардеп Віталій Купрій, нардеп Сергій Мельничук.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Джерело: Українська правда