Суд обирає Шепелєву запобіжний захід у справі про вбивство

За словами адвоката, йдеться про справу щодо вбивства банкіра Сергія Кириченка

Оболонський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутатові Олександру Шепелєву у межах розслідування кримінального провадження за фактом убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомив його адвокат Денис Анікін. «Сьогодні на 11 годину почали обирати йому запобіжний захід



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Олександр Шепелев під час засідання суду, 9 лютого 2018 року

За словами адвоката, йдеться про справу щодо вбивства банкіра Сергія Кириченка

Оболонський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутатові Олександру Шепелєву у межах розслідування кримінального провадження за фактом убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомив його адвокат Денис Анікін.

«Сьогодні на 11 годину почали обирати йому запобіжний захід в Оболонському районному суді по іншій справі», — сказав він.

За словами Анікіна, йдеться про справу щодо вбивства банкіра Сергія Кириченка.

Як відомо, судові засідання у справі екс-нардепа Шепелєва проходять у закритому режимі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я - Микола Борух.

10 лютого вночі після понад 10-годинного засідання суд заарештував екс-нардепа Шепелєва на два місяці.

У перерві суду Головна військова прокуратура повідомила про встановлення співпраці Шепелєва з ФСБ Росії.

Також відомо, що адвокати подаватимуть апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про взяття під варту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють в участі у скоєнні замаху на вбивство.

Джерело: УНН