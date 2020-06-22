Суд оголосив дату розгляду апеляції на запобіжний захід Стерненку
Суддею-доповідачем буде Валерій Лашевич, суддями – Микола Ященко та Іван Рибак
Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку 26 червня об 11:00.
Про це повідомляє пресслужба суду.
«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 року (11 год. 00 хв), зал судового засідання № 201», — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що автоматизована система визначила суддів, які розглянуть апеляцію: суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко та Іван Рибак.
«Київський апеляційний суд завжди сприяє журналістам у виконанні ними своїх професійних обов’язків, тому, для вашої зручності, супровід до зали судового засідання буде здійснюватися представниками пресслужби... суду», — уточнили у суді.
Сам Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що про дату розгляду дізнався з сайту суду та новин.
«Дивно, звісно, що з самого суду мені ніхто не телефонував та не повідомляв про судове засідання. Але мені не звикати, що новини по моїй справі з’являються в ЗМІ навіть раніше, ніж я сам про них дізнаюсь», – прокоментував активіст.
Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.
Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».
«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».
Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.
Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.
Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.