Суд оголосив дату розгляду апеляції на запобіжний захід Стерненку



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Сергій Стерненко повідомив, що про дату розгляду дізнався з сайту суду та новин

Суддею-доповідачем буде Валерій Лашевич, суддями – Микола Ященко та Іван Рибак

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку 26 червня об 11:00.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного С., призначено на 26 червня 2020 року (11 год. 00 хв), зал судового засідання № 201», — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що автоматизована система визначила суддів, які розглянуть апеляцію: суддя-доповідач Валерій Лашевич, а також судді Микола Ященко та Іван Рибак.

«Київський апеляційний суд завжди сприяє журналістам у виконанні ними своїх професійних обов’язків, тому, для вашої зручності, супровід до зали судового засідання буде здійснюватися представниками пресслужби... суду», — уточнили у суді.

Сам Стерненко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що про дату розгляду дізнався з сайту суду та новин.

«Дивно, звісно, що з самого суду мені ніхто не телефонував та не повідомляв про судове засідання. Але мені не звикати, що новини по моїй справі з’являються в ЗМІ навіть раніше, ніж я сам про них дізнаюсь», – прокоментував активіст.

Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.



