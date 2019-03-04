Суд переніс засідання у справі Супрун



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Суд відклав розгляд справи до 21 березня 2019 року

У понеділок відбулось підготовче засідання у справі до Уляни Супрун

Через неявку в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун у судове засідання суд відклав розгляд справи.

Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

У понеділок, 4 березня, відбулось підготовче засідання у справі за позовом Ігоря Мосійчука до Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра.

Відповідач надав суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням Супрун у відпустці. Суд відклав розгляд справи до 21 березня 2019 року.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Як повідомлялося, Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.