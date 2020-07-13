Справа Шеремета: суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет



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13 липня суд зняв електронний браслет з військової медсестри Яни Дугарь Фото Руслана Горового/Фейсбук

Адвокати частково вдоволені рішенням суду, адже захід пом’якшили, проте заявили, що будуть й надалі доводити непричетність Дугарь до справи

Київській апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід одній з підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. З неї зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.

Про це повідомив один з її поручителів Руслан Горовий у Facebook.

Як повідомив адвокат Віталій Коломієць, Дугарь тепер може пересуватися і по столиці, і по Київській області: «У неї ж був тільки Новомосковський район Дніпропетровської області».

«Частково задовольнили нашу апеляційну скаргу. Зняли обмеження по пересуванню і зняли браслет (електронний – ред.)», - сказав Коломієць.

Разом з тим, 13 липня суд залишив лікарку Кузьменко під вартою.

Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.