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    Справа Шеремета: суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет

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    13 липня&nbsp;<span>суд зняв електронний браслет з військової медсестри Яни Дугарь</span> - Справа Шеремета: суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет
    13 липня суд зняв електронний браслет з військової медсестри Яни Дугарь
    Фото Руслана Горового/Фейсбук

    Адвокати частково вдоволені рішенням суду, адже захід пом’якшили, проте заявили, що будуть й надалі доводити непричетність Дугарь до справи

    Київській апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід одній з підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. З неї зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.

    Про це повідомив один з її поручителів Руслан Горовий у Facebook.

    Як повідомив адвокат Віталій Коломієць, Дугарь тепер може пересуватися і по столиці, і по Київській області: «У неї ж був тільки Новомосковський район Дніпропетровської області».

    «Частково задовольнили нашу апеляційну скаргу. Зняли обмеження по пересуванню і зняли браслет (електронний – ред.)», - сказав Коломієць.

    Разом з тим, 13 липня суд залишив лікарку Кузьменко під вартою

    Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

    Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

    Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

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