Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній Дугарь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь з адвокатом Фото: Денис Ломанов, Facebook

Адвокат Дугарь назвав судове рішення «черговою маленькою перемогою»

Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Про це повідомив у Facebook адвокат підозрюваної Денис Ломанов.

«Чергова маленька перемога. Судом продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу», – розповів адвокат.

Він також додав, що наступне засідання – «спроба сторони обвинувачення зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів».

Нагадаємо, 13 липня суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою.

Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.