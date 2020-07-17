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    Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній Дугарь

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    <p>Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь з адвокатом</p> - Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній Дугарь

    Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь з адвокатом

    Фото: Денис Ломанов, Facebook

    Адвокат Дугарь назвав судове рішення «черговою маленькою перемогою»

    Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

    Про це повідомив у Facebook адвокат підозрюваної Денис Ломанов.

    «Чергова маленька перемога. Судом продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу», – розповів адвокат.

    Він також додав, що наступне засідання  – «спроба сторони обвинувачення зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів».

    Нагадаємо, 13 липня суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

    Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою

    Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

    Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

    Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

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