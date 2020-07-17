Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід підозрюваній Дугарь
Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь з адвокатом
Адвокат Дугарь назвав судове рішення «черговою маленькою перемогою»
Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.
Про це повідомив у Facebook адвокат підозрюваної Денис Ломанов.
«Чергова маленька перемога. Судом продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовців, з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу», – розповів адвокат.
Він також додав, що наступне засідання – «спроба сторони обвинувачення зобов'язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів».
Нагадаємо, 13 липня суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.
Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.
Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.