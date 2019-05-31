Суд пом'якшив запобіжний захід Мангеру



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Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру дозволили пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства

Шевченківський районний суд міста Києва подовжив запобіжний захід Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Головуюча суддя Тетяна Притула оголосила рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня, але дозволила йому пересуватися у межах Херсонської області без дозволу слідства.

Зазначається, що прокурор подав клопотання щодо продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня.

Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру покидати територію Херсону без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання.

Раніше повідомлялося, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом у справі про вбивство Гандзюк, пройшов опитування із застосуванням поліграфа.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.

Джерело: РБК-Україна