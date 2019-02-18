Суд повернув Курченку статус підозрюваного у вбивстві «міністра ДНР» Файницького



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Бізнесмен-утікач, власник «Українського медіахолдингу» Сергій Курченко

Ухвала є остаточною і не підлягає оскарженню

Суд скасував рішення, яким з олігарха-втікача Сергія Курченка, який переховується в Росії, зняли підозру у вбивстві колишнього співробітника окупаційної влади Донецька Євгена Файницького. Відповідне рішення Донецький апеляційний суд ухвалив 13 лютого.

Колегія визнала, що попереднє рішення їхніх колег було незаконним, адже у 2015 році, коли Курченку оголосили підозри, у законодавстві ще не було норми, на яку послався адвокат. Ухвала є остаточною і не підлягає оскарженню.

Файницький нібито помер у 2015 році на окупованій території. У квітні 2018 року Курченку повідомили про підозру.

За версією слідства, він замовив вбивство через «особисті неприязні відносини».

Файницький, який раніше був одним із керівників юридичного департаменту компанії Курченка, розповів українським правоохоронцям про офшорні компанії свого начальника.

Виконавець, якому олігарх нібито пообіцяв $300 тисяч, пізніше повідомив йому, що замовлення виконав, а Росія видала свідоцтво про смерть.

Однак адвокату Курченка у Росії відповіли, що свідоцтво підроблене, вони його не видавали.

Восени 2018 року суд скасував підозру Курченка у вбивстві Файницького.

Водночас, згідно з даними судового реєстру, самого Файницького в Україні все ще обвинувачують у причетності до терористичної організації. Чоловік у розшуку з 2015 року.

Нагадаємо, Генеральная прокуратура викликала бізнесмена-утікача, власника «Українського медіахолдингу» Сергія Курченка на допит 22 лютого. З Курченком планують провести слідчі та процесуальні дії у статусі підозрюваного. Його хочуть допитати у провадженні про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: Українська правда