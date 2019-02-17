Генпрокуратура викликала Курченка на допит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курченка кличуть на допит як підозрюваного

Курченка хочуть допитати у провадженні про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Генеральная прокуратура викликала бізнесмена-утікача, власника «Українського медіахолдингу» Сергія Курченка на допит 22 лютого. Відповідна повістка оприлюднена на сайті відомства.

Відповідно до неї, з Курченко планують провести слідчі та процесуальні дії у статусі підозрюваного.

«Гр-н Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 22.02.2019 о 14 годині 00 хвилин в кабінет №808-В приміщення Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та іншими статтями КК України», - йдеться у повістці.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко і бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні збитків на суму 198 млрд. грн. 23 березня 2016 року генпрокуратура склала повідомлення про підозру Курченку за махінації зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд. грн.

На початку грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.